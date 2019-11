Verwaltung in Radevormwald : Kampfabstimmung bei der Beigeordneten-Wahl

Radevormwald Nach der nicht-öffentlichen Vorstellung gehen nun vier Bewerber in die Endrunde um das Amt.

Die Wahl des neuen Beigeordneten der Stadt Radevormwald dürfte spannend werden. Nach Informationen aus politischen Kreisen werden sich in der Ratssitzung am 10. Dezember vier Kandidaten in öffentlicher Sitzung vorstellen und somit in die Endrunde im Wettbewerb um den Posten antreten.