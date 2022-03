Harmonika-Band Radevormwald : Große Spendenbereitschaft bei Jahreskonzerten

Radevormwald Nach den beiden Jahreskonzerten am 12. und 13. März waren die Mitglieder der Harmonika-Band von der großen Spendenbereitschaft der Konzertbesucher überwältigt. Durch den Getränkeverkauf und zusätzliche Spenden kam ein Betrag von fast 1400 Euro zusammen.

Die Mitglieder der Harmonika-Band Radevormwald freuen sich über die hohe Spendenbereitschaft bei den jüngsten Jahreskonzerten. Im Zuge der Konzertvorbereitungen hatten sich die Mitglieder der Harmonika-Band viele Gedanken dazu gemacht, wie der Verein die Betroffenen des Krieges in der Ukraine unterstützen kann.

„Der Verein entschloss sich dazu, die gesamten Erlöse aus den Getränkeverkäufen in den Konzertpausen an eine Hilfsorganisation zu spenden“, berichtet der Vorsitzende Sebastian Dickoph. „Zudem wurde eine Spendenbox im Foyer des Bürgerhauses aufgestellt und die Konzertbesucher aufgerufen, auch diese mit Spendengeldern zu füllen.“

Nach dem Abschluss der beiden Jahreskonzerte am 12. und 13. März waren die Mitglieder der Harmonika-Band von der großen Spendenbereitschaft der Konzertbesucher überwältigt. Durch den Getränkeverkauf und zusätzliche Spenden kam ein Betrag von fast 1400 Euro zusammen. Die Harmonika-Band selbst spendet die gesamten Anschaffungskosten für die verkauften Getränke. Der Verein möchte damit ein deutliches Zeichen für die Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung setzen. „Wir sind uns der sozialen Verantwortung als gemeinnütziger Verein sehr bewusst und spenden den Betrag an die mit Spendensiegel zertifizierte Organisation „Aktion Deutschland Hilft“, einem starken Bündnis deutscher Hilfsorganisationen“, berichtet der Vorsitzende. „Damit können wir uns sicher sein, dass die Spendengelder dort eingesetzt werden, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird.“