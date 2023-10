Bürgerzentrum Wupper in Radevormwald Erfolgreiches Benefizkonzert – „Danke, Dr. Mojo!“

Nach der Begrüßung durch Presbyterin Martina Domann begann das Konzert – eine bunte Mischung aus bekannten Evergreens wie „Lady in Black“, „Leaving on a Jetplane“, „Country Roads“, aber auch alte Schlager aus den 1920er Jahren. Es wurde begeistert mitgesungen, geklatscht und getanzt. Auch der Musiker selber hatte sichtlich Spaß an der guten Stimmung und kündigte an, im nächsten Jahr wiederzukommen.