Seniorentreff der Martini-Gemeinde in Radevormwald : Erinnerungen werden wieder lebendig

Radevormwald 20 Jahre organisierte Friedel Müller die Fahrten des Seniorentreffs der Martini-Gemeinde – mit mehr als 80 Ausflügen und Abenteuern.

Unscharf flackern die Bilder vergangener Zeiten auf der Leinwand. Zu sehen sind gut gelaunte Reisegruppen vor bekannten Monumenten und traumhaften Landschaften. Momentaufnahmen von gemeinsamen Abendessen und Tanzabenden im Kreuzfahrtschiff. Einige der 60 Besucher im Saal, die sich auch auf einigen Urlaubsbildern wiederfinden, nicken zustimmend, erinnern sich an jene Momente, andere staunen und beneiden die Reisegruppe für so viele tolle Erfahrungen. 20 Jahre lang organisierte Friedel Müller die längst als legendär bezeichneten Fahrten des Seniorentreffs der Martini-Gemeinde. Auf weit mehr als 80 Ausflügen und Abenteuern kann er zurückschauen: Radfahrten durchs Bergische, Wandertouren durch die Region, aber eben auch Flug- und Schiffsreisen durch Europa. Und wie viel Spaß und Freude der heute 84-Jährige dabei verspürte, wurde auch am Samstag wieder deutlich: Mit Elan und zahlreichen Anekdoten erzählt Müller, was sie auf ihren Reisen schon alles erlebt haben, wo sie überall waren, welchen ulkigen Zeitgenossen sie begegnet sind.

Klassentreffen in Radevormwald : Viele Erinnerungen an die Realschule

Bei der Sieben-Länder-Fahrt 2003 war die Reisegruppe mit dem Reisebus vom Gardasee nach Rom gefahren. „Damals waren Navis noch keine Standards. Also sind wir mit dem Bus durch Rom geirrt. Ein Mönch hat uns sogar in die falsche Richtung geführt, aber ich will meinen, das sei ohne Absicht gewesen“, berichtet Müller amüsiert. In einem Nonnenkloster sei die Gruppe untergebracht gewesen. Über Nacht sei der Strom in ganz Rom ausgefallen: „Morgens gab es dann eine Cola oder einen kalten Kaffee“, erinnert sich Müller lebhaft.