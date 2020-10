Klimamanagement in Radevormwald : Eigenversorgung durch erneuerbare Energie stößt auf großes Interesse

Klimamanagement in Radevormwald

Radevormwald Die Infoveranstaltungen haben laut Klimaschutzmanager Niklas Lajewski viele interessierte Bürger angezogen. Zu den Möglichkeiten der Solarthermie und Photovoltaik gab es eine Menge Fragen.

Auf hohe Resonanz stößt das Thema Eigenversorgung mit Solarenergie in Radevormwald. Zwei Online-Informationsabende lieferten einen Rundumüberblick zu Photovoltaik und Solarthermie und klärten häufige Fragen, heißt es in einer Pressemitteilung des städtischen Klimaschutzmanager Niklas Lajewski.

An zwei Abenden konnten sich Hausbesitzer und Bauherr zu den Themen „Photovoltaik und Batteriespeicher“ sowie „Solarthermie“ informieren. Den ersten online stattfindenden Informationsabend haben mehr als 320 Personen verfolgt. Das zeigt einmal mehr das gegenwärtig verstärkte Interesse an Photovoltaikanlagen. Die beiden Energieberater Dipl.-Ing. Stefan Bürk und Dipl.-Ing. Architektin Petra Grebing von der Verbraucherzentrale NRW erläuterten die Funktionsweise von Photovoltaik-Anlagen, gaben nützliche Hinweise, worauf beim Kauf einer Photovoltaik-Anlage zu achten ist, und klärten praxisbezogene Überlegungen wie zum Beispiel eine geeignete Anlagengröße.

Für eine detailliertere Beratung oder zur Klärung offener Fragen bietet die Stadt Radevormwald in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW jeden zweiten Donnerstag die Möglichkeit, sich individuell von Dipl.-Ing. Martin Halbrügge beraten zu lassen. Die nächsten Beratungstermine finden statt am 29. Oktober sowie am 12. und 26. November, jeweils zwischen 14 und 18 Uhr.