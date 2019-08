Umfrage bei Rader Fraktionsvorsitzenden : Viele Aufgaben für Politik und Verwaltung

Radevormwald Die Sommerferien gehen kommende Woche zu Ende. Dann nimmt auch die Lokalpolitik in Radevormwald wieder ihre Geschäfte auf. Viele Fraktionsvorsitzende sehen jede Menge Arbeit und wichtige Themen fürs zweite Halbjahr.

CDU Für die Christdemokraten ist die Wohnpolitik ein Thema der Zukunft. Der Breitbandausbau müsse zudem dringend umgesetzt werden, sagt der Fraktionsvorsitzende Dietmar Busch. Die CDU verfolge dieses Thema mit höchster Priorität. Außerdem im Fokus: die Umsetzung des Innenstadtkonzeptes. Auch an der Nordstraße müsse schnellstmöglich etwas passieren. Die Personalpolitik im Rathaus will die CDU im Blick halten, und dann gehe es ja auch schon in die Haushaltsplanberatungen, in denen die Schulen ein wichtiges Thema seien. „Wir brauchen auf breiter Schiene ein vernünftiges Konzept für eine zukunftsfähige Schullandschaft“, sagt er.