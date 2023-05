Verwaltung in Radevormwald Viele Anfragen für Solarparks – und jetzt?

Und so befinden sich die Kommunen in einer ähnlichen Lage wie beim Thema Windkraft: Wie kann man den Ausbau der erneuerbaren Energie steuern, so dass es keinen ungeregelten Wildwuchs gibt? Eben das soll in dem genannten Leitfaden festgeschrieben werden. Dass in einem Naturschutzgebiet kein Solarpark entstehen soll, ist naheliegend, doch die Verwaltung sieht auch „weiche“ Kriterien, etwa gewachsene Kulturlandschaft oder „raumfunktonale“ Aspekte.