Kindergartenplätze und Tagespflege in Radevormwald Viel zu wenig Kita-Plätze für über Dreijährige

Viele Eltern von dreijährigen Kindern erleben in diesen Tagen eine große Enttäuschung: Für ihre Kinder gibt es keinen Platz in einem Kindergarten oder in der Kindertagesstätte. In Radevormwald fehlen derzei etwa 60 Plätze. Die Stadt arbeitet mit Hochdruck an Lösungen.

Foto: dpa/Uwe Anspach