Verwaltung in Radevormwald : Viel Vorschusslob für neuen Jugendamtsleiter

Verwaltung in Radevormwald

Jörn Ferner, der künftige Jugendamtsleiter, habe sich in seinen bisherigen Arbeitsbereichen ausgezeichnet bewährt, erklärt Bürgermeister Johannes Mans. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Radevormwald Bürgermeister Johannes Mans erklärte im Ausschuss, warum die Verwaltungsspitze Jörn Ferner die Leitung des Jugendamtes übergeben will.

Bürgermeister Johannes Mans hat am Donnerstag im Jugendhilfeausschuss die neue Leitung des Jugendamtes vorgestellt und erläutert, warum sich die Verwaltung für Jörn Ferner als neuen Chef der Behörde entschieden hat. Ferner ist derzeit Leiter der Baufaufsicht, und diese Tatsache hatte die Fraktion von Bündnis 90/Grünen veranlasst, zu fragen, ob er mit einem solchen Hintergrund die nötige fachliche Qualifikation hat.

Mans ging noch einmal auf den Weggang des bisherigen Jugendamtsleiters Peter Horn ein. Die Trennung war nicht unter erfreulichen Umständen verlaufen, Horn hatte sich unter anderem in einer Mail an die Mitglieder des Ausschusses enttäuscht gezeigt, dass er das Vertrauen des Bürgermeisters verloren habe und seine Konzeptionen nicht diskutiert worden sei.

Wechsel in Radevormwald

Wechsel in Radevormwald : Sönke Eichner soll Stadtsportverband leiten

Kommunalpolitik in Nettetal

Kommunalpolitik in Nettetal : Bürgermeister dankt Bürgermeister a.D.

Politik in Radevormwald

Politik in Radevormwald : Grüne mit Einwänden gegen neuen Jugendamtsleiter

Mans äußerte sich auch zu dem Konzept, das Peter Horn an die Ausschussmitglieder geschickt hatte. Die Grünen hatten gefragt, warum dies nicht diskutiert worden sei. Dieses Papier sei kein abschließendes Konzept gewesen, erklärte Mans, lediglich eine Beschreibung des Status quo. Weitere Gespräche seien nötig gewesen.

Für Jörn Ferner als neuen Amtsleiter habe sich die Verwaltungsspitze entschieden, weil dieser in seinen bisherigen Aufgabenbereichen sehr kompetent gezeigt habe. Zuerst aufgefallen sei ihm Ferner bei der Vorbereitung der 700-Jahr-Feier der Stadt im Jahr 2016. „Es war kaum etwas vorbereitet“, schaut Mans zurück. Ferner habe sich dann um das Thema gekümmert und innerhalb kurzer Zeit die wichtigen Akteure an einen Tisch gebracht und die Organisation in die Wege geleitet.