Freizeitbad in Radevormwald Viel Spaß im jecken Nessi-Kinderland

Nebenan etwas später am Nachmittag stimmt Dinah Keisinger-Fischer die Kinder auf einen ganz besonderen Gast ein. Kinderclown „Oh Larry!“, alias Frank Jeschke, hat den Weg aus der Nachbarstadt Hückeswagen ins „life-ness“ gefunden. Und er weiß auch, wie man sich in der Nachbarstadt zu Karneval korrekt begrüßt: „Hier sagt man doch ‚Rua Kapaaf‘, nicht wahr?“, fragt er ins Mikrofon, ehe er in seine bunte und lustige Show einsteigt und unter dem lauten Gelächter und Geschrei der Kinder aus zahllosen Luftballons Tiere, Blumen und andere Figuren bastelt. Ganz clownsgerecht natürlich, mit ein wenig Slapstick, Stolpern und jeder Menge Gelächter über die eigene Ungeschicklichkeit. Das kommt bei den Kindern prima an, immer wieder ist lautes Kreischen und Lachen zu hören.