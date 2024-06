Handballsport in Radevormwald Saisonabschluss mit Bubble-Balls

Die D1- und D2-Mannschaften der Herren aus der Handballjugend der HSG Rade/Herbeck feierte am nun das Ende der Saison 2023/2024. „Sportlich gesehen kann man die Saison als erfolgreich bezeichnen“, heißt es in einer Mitteilung des HSG. „Die D1 konnte sich als älterer Jahrgang von 32 gestarteten Mannschaften in der Vorrunde für die Bestengruppe auf Kreisebene qualifizieren und konnte sich so, wie der Name schon sagt, mit den Besten messen.“