Start der Umweltwoche in Radevormwald Erster „Weiberkrimskrams“ sprengt alle Erwartungen

Dabei müsse es nicht immer neu sein, betont Hanke. Gebrauchte und gut erhaltene Kleidung landet bei ihr ebenso häufig in ihre Einkaufstasche. Wie auch an diesem Nachmittag in der Stadtbücherei. Bei der Eröffnung des ersten Weiberkrimskrams der Stadt zum Auftakt der diesjährigen Umweltwoche, hat sie nämlich, als sie ihre eigene Auslage ordentlich auf Tischen drapiert und an Kleiderstangen aufgehängt hatte, selbst bei den Nachbarinnen zugeschlagen. „Oh ja“, gesteht sie fröhlich ihren Einkauf. „Zu einer schönen hellblaue Jacke und einem schicken Sommerkleid konnte ich einfach nicht nein sagen.“