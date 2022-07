Quartiersmanagement für die Wupperorte : Fürs Wupper-Puzzle kamen tolle Bilder zusammen

Wupperorte Weit mehr als 100 Fotos gingen beim Quartiersmanagement der Wupperorte ein. Drei Motive haben es aufs Legespiel geschafft.

Die Wupperorte in Radevormwald haben offenkundig eine Menge zu bieten, wie die Masse an Fotomaterial deutlich macht, das David Truszczynski in den vergangenen Monaten erhalten hat – grüne Landschaften, charakteristische Straßenzüge im bergischen Fachwerk-Stil, historische Industriegebäude.

Agnes Scholz etwa hat ein wunderbares Landschaftsbild beigesteuert, das sie im vergangenen Herbst bei leichtem Nebel in den Wupperauen fotografierte. Ihre Motivation, bei diesem Wettbewerb mitzuwirken, beschreibt sie so: „Ich puzzle und fotografiere leidenschaftlich gerne und hatte das Bild daher schon in meinem Archiv“, erklärt die 39-Jährige. Schon einmal habe sie darüber nachgedacht, eine ihrer Fotografien im Großformat zu drucken und sich an eine Wand zu hängen. „Getan habe ich es bisher nicht, aber jetzt habe ich ein Puzzle, auf das eines meiner Bilder darauf ist“, freut sich Scholz.