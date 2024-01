Werbegemeinschaft in Radevormwald Weihnachtsverlosung – viel Resonanz bei der Gewinnziehung

Einen erfreulichen Anstieg verzeichnete die Werbegemeinschaft nicht nur bei der Anzahl an Losen, sondern diesmal auch bei der Anzahl an Zuschauern, die sich bei der öffentlichen Ziehung in der Filiale der Sparkasse einfanden. 50 Gäste verfolgten neugierig die Ziehung. 2023 in Raiffeisenbank waren es gerade einmal ein Dutzend Schaulustiger gewesen. Grund für den vergleichbar hohen Zuspruch in diesem Jahr dürfte allerdings nicht nur die Hoffnung auf einen der Hauptgewinne gewesen sein. Die Sparkasse hatte kurzfristig drei zusätzliche Hauptgewinne ausgelobt, die nur unter den Anwesenden verlost wurden. Dabei zu sein, lohnte sich also zusätzlich: Zwei Einkaufsgutscheine (50 und 100 Euro) sowie eine Ballonfahrt übers Bergische gingen mit grünen Losnummern, die Filialleiter Michael Otto verteilte, in den Lostopf.