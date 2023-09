Wupperorte in Radevormwald Bürgermeistersprechstunde stößt auf viel Interesse

Diskutiert wurde beispielsweise darüber, welche Mittel die Stadt habe, um Privateigentümer unschöner Bauten aufzufordern, ihre Immobilien in einen ordentlichen Zustand zu versetzen. Auf dem Siedlungsweg, so berichteten Anwohner, gebe es ein Haus, das zum Schandfleck verkommen sei und immer wieder Probleme bereite. Dem Ordnungsamt habe man die Situation häufiger geschildert, doch seit Jahren passiere dort nichts. Am Ende, befürchten die Anwohner, würden auch alle anderen Häuser verkommen, die Menschen wegziehen. Mans versprach, das Thema mit in die Verwaltung zu nehmen und nachzuhören, was möglich sei. Er betonte allerdings auch, dass Enteignungen von Privateigentum nicht durchzuführen seien.