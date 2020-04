Interview mit Renée Scheer : VHS lenkt Dozenten durch die Krise

Radevormwald/Oberberg Alle Solo-Selbstständigen leiden unter der Corona-Krise. Die VHS unterstützt und informiert ihre Dozenten.

An der Volkshochschule (VHS) unterrichten in erster Linie freiberufliche Dozenten, die ihre Lehrtätigkeit meist hauptberuflich ausführen. Laut Erlass der Landesregierung wurde der Unterricht auch an den Weiterbildungseinrichtungen in NRW seit 13. März aufgrund der Corona-Krise ausgesetzt, vorläufig bis zum 19. April. Ob die VHS Oberberg den regulären Lehrbetrieb ab dem 20. April wieder aufnehmen kann, ist derzeit noch ungewiss. Renée Scheer ist Leiterin der Volkshochschule Oberberg und kennt die Sorgen der Dozenten.