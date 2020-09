Sport in Radevormwald : VfL Gummersbach bei Radsport Nagel

Radevormwald Sein neues Marketing-Konzept stellte der Zweitligist im Rahmen eines Unternehmer-Netzwerkes vor. Dabei wurden auch die Vertriebsrepräsentanten des Vereins in Radevormwald vorgestellt.

(s-g) Bei einer Veranstaltung im Fachgeschäft Radsport Nagel hat der VfL Gummersbach, derzeit nach dem ersten Abstieg in der Vereinsgeschichte in der 2. Handball-Bundesliga spielend, sein neues Marketing-Konzept vorgestellt. Potentiellen Sponsoren bietet sich die Möglichkeit, in dem größten Unternehmer-Netzwerk des Oberbergischen Kreises an jährlich bis zu sieben Treffen jährlich teilnehmen zu können. Stefan Eickelmann von der VfL Gummersbach Handball GmbH erklärte, buchbar seien attraktive Sponsoren-Pakete über die Vertriebsrepräsentanten des VfL Gummersbach in Radevormwald: Torsten Moritz, Frederic Seifert und Roger Feldermann.