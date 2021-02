Bürgermonitor für Radevormwald : Nordstraße: Verzögerung sorgt für Kritik

Alte Gebäude stecken voller Überraschungen, und die sind nicht immer erfreulich. Zwar konnten in den abrissreifen Häusern an der Nordstraße auch historisch wertvolle Balken gefunden werden, doch es gibt auch Fund von Schadstoffen, die durch Experten beseitigt werden müssen. Foto: Stefan Gilsbach (Archiv) Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Wegen der Schadstoffproblematik geht es mit den Abrissarbeiten in der Nordstraße derzeit nicht weiter. Die Baustelle sorgt für Unmut.

Als Beseitigung eines langjährigen Schandflecks wurde der Beginn der Abrissarbeiten an der Nordstraße begrüßt. Die drei Häuser mit den Nummern 4,6 und 8 sollen verschwinden und einem neuen Gebäude, dem „WohnZimmer“ der Stadt Platz machen.

Derzeit allerdings ist von einer optischen Verschönerung an dieser Stelle des Stadtkerns noch nichts zu sehen. Die Arbeiten, die im September begannen, haben sich verzögert. Das sorgt für Frust bei denen, die dort wohnen oder die Straße regelmäßig passieren. Radevormwalder Bürger haben sich bei unserer Zeitung beschwert, dass diese Dauerbaustelle für die Stadt auch kein Renomee sei. So bemängelt BM-Leser Manfred Kreckel, dass der jetzige Zustand sehr unordentlich aussieht und „dass es nicht voran geht.“

Es ist freilich nicht so, dass die Verantwortlichen völlig untätig sind. Doch es gibt Hemmnisse. „Wir mussten auf Probeergebnisse warten, die sind Mitte Januar eingetroffen“, erklärt Matthias Kaufmann von der Gebäudewirtschaft der Verwaltung. Wie sich herausstellte, enthält einer der seinerzeit verwendeten Fließenkleber Asbest, ein Stoff, der als krebserregend gilt. „Im Vorfeld wurde zwar ein Schadstoff-Kataster angefertigt“, berichtet Kaufmann. Die Bezirksregierung habe allerdings Verdachtsmomente, denen nachgegangen werden muss. Ungewöhnlich sei das nicht: „Jede Abrissbaustelle ist eine kritiische Baustelle.“ So mancher Stoff, der vor Jahrzehnten als unbedenklich verbaut wurde, gilt heute als gesundheitsschädlich. Aktuell hält das federführende Bauunternehmen Ausschau nach einer Fachfirma, die sich um die Schadstoffproblematik kümmern kann. „Die Unternehmen sind aber alle ausgelastet“, schildert Matthias Kaufmann die Lage.

Im Dezember hatte die Verwaltung geschätzt, dass bis Ende März die Abrissarbeiten an der Nordstraße beendet sind. „Das Datum 19. März steht jetzt erst einmal im Zusammenhang mit der verkehrsrechtlichen Verordnung“, sagt Matthias Kaufmann. Eine hundertprozentige Garantie, dass dann der Abriss komplett über die Bühne gegangen ist, kann er wegen der aktuellen Unwägbarkeiten nicht geben. „Wenn die Arbeiten wieder aufgenommen werden, dann geht es erfahrungsgemaß zügig“, bleibt er zuversichtlich.

Etwas Geduld müssen die Bürger, die sich über den unschönen Zwischenzustand an der Nordstraße, in Sichtweite des Marktplatzes, ärgern, also noch haben. Matthias Kaufmann weiß, dass die Baustelle speziell bei den Anwohnern keine helle Begeisterung ausgelöst. „Wir bekommen Anrufe von Bürgern, die beispielsweise Probleme bei Anlieferungen vor Ort haben“, berichtet er.