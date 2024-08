Arbeitsmarkt in Radevormwald Erwerbslosigkeit ist im Juli leicht angestiegen

Die Zahl der Menschen ohne Arbeit ist in Radevormwald im Juli leicht angestiegen. Wie die Agentur für Arbeit im Bezirk Bergisch Gladbach mitteilt, waren im vergangenen Monate in der Bergstadt 804 Menschen ohne einen Job gemeldet. Im Juni waren es 759 Menschen gewesen. Verglichen mit dem Wert im Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit angestiegen, damals waren in Radevormwald 752 Betroffene gemeldet.