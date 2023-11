Politik in Radevormwald Verwunderung um FDP-Antrag zu Flüchtlingen

Wäre die für den 31. Oktober vorgesehene Sitzung des Radevormwalder Stadtrates nicht abgesagt worden, dann hätten die Mitglieder des Gremiums über einen Antrag der Alternative für Deutschland (AfD) beraten. Darin wird gefordert, dass in Radevormwald künftig die Leistungen für Asylbewerber umgestellt werden sollen: Statt Geld sollen die Betroffenen Sachleistungen erhalten. Die AfD wolle damit „einen gravierenden Sogfaktor für illegale Einwanderung“ ausschalten, heißt es in der Begründung. Ein großer Teil des Geldes, behauptet die Fraktion, werde in die Heimat geschickt. Es könne jedoch nicht die Aufgabe „des einheimischen Netto-Steuerzahlers sein, tausende von Familien in der Dritten Welt zu alimentieren.“ Die AfD verweist dabei auf Äußerungen der FDP-Bundestagsfraktion, die „für ganz Deutschland einen Weg ausschließlicher Sachleistungen per elektronischer Guthaben-Karten für Asylbewerber“ gefordert habe.