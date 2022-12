Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen und Kreissparkasse Köln Der Fusionsvertrag ist unterzeichnet

Nun ist es ganz offiziell: Die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen tritt mit dem Jahr 2023 der Kreissparkasse Köln bei. Einstimmige Zustimmung für diese Fusion gab es am Montagnachmittag bei einer Sitzung des Zweckverbandes der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen in der Geschäftsstelle in Radevormwald. Am Abend stand dann in Köln die entscheidende Sitzung des Zweckverbandes der Kreissparkasse an. Wie erwartet, gab es auch hier grünes Licht. Im Anschluss wurde in der Hauptstelle der Kölner Hauptsparkasse dann der öffentlich-rechtliche Fusionsvertrag unterschrieben, berichtet die Presseabteilung des Kreditinstitutes in einer aktuellen Mitteilung im Namen der beiden beteiligten Banken. Bis alle Daten und technischen Systeme der beiden neuen Partner zusammengeführt werden, soll es bis August 2023 dauern, die Fusion wird dann rückwirkend zum 1. Januar 2023 perfekt.