Wohnhilfe Oberberg auch im Nordkreis aktiv Versteckte Obdachlosigkeit früh erkennen

Lisa Heister-Voigt ist zuständig für den Nordkreis, wenn es um Präventive Hilfe im Wohnungsnotfall geht. In der Regel erhält sie vom Amtsgericht die Nachricht, dass jemand eine Räumungsklage erhalten hat. „Die Räumungsklage wird uns weitergeleitet, und wir schreiben dann die Person an, bieten Hausbesuche an oder vereinbaren einen Termin im Büro“, erklärt Heister-Voigt. Sie ist viel unterwegs, um die Menschen auch vor Ort zu besuchen, ihre Hilfe anzubieten. Mindestens dreimal sucht sie die Wohnung auf, wenn sie zuvor postalisch oder telefonisch keinen Kontakt aufnehmen konnte. „Wir beraten, fragen nach, wie Mietschulden entstanden sind, versuchen, eine Lösung zu finden, um die Wohnungslosigkeit abzuwenden“, sagt sie. Das Hilfsangebot ist freiwillig. Nur wer will, kann es kostenfrei in Anspruch nehmen. „Niemand wird dazu gezwungen“, sagt Fenner. In der Regel erreicht die präventive Hilfe Zweidrittel der betroffenen Haushalte. „Ein Drittel erreichen wir nicht – oder wollen unsere Hilfe nicht.“