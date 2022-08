Kirchen in Radevormwald : Neue Kantorin wird begrüßt

Veronika Madler wird am 14. August von der reformierten Gemeinde begrüßt. Die Sopranistin lebt in Wermelskirchen. Foto: Kantorei Wermelskirchen/Thies Ibold

Radevormwald Veronika Madler übernimmt die Aufgabe in der reformierten Gemeinde. Die Sopranistin ist unter anderem Gesangspädagogin an der Wermelskirchener Musikschule und ist Konzertbesuchern in der Region durch diverse Auftritte bekannt.

Die reformierte Kirchengemeinde in Radevormwald wird im Gottesdienst am Sonntag, 14. August, ihre neue Kirchenmusikerin begrüßen. Veronika Madler aus Wermelskirchen übernimmt die Nachfolge von Angelika Kozinowski-Werler, die zur lutherischen Kirchengemeinde gewechselt war.

Veronika Madler lebt in Wermelskirchen, die Sopranistin ist unter anderem Gesangspädagogin an der dortigen Musikschule und ist Konzertbesuchern in der Region durch diverse Auftritte bekannt. So ist sie am 28. August im Abschlusskonzert der „summertime!“ in der Hückeswagener Pauluskirche zu hören, wo sie unter anderem Arien von Johann Sebastian Bach singt.

Es war auch die Hückeswagener Kantorin Inga Kuhnert, die Veronika Madler auf die freie Stelle aufmerksam gemacht hatte. Zur sakralen Musik hat die Sängerin seit jeher einen engen Bezug: „Ich bin mit Kirchenmusik groß geworden.“ Der Kontakt zur reformierten Gemeinde, etwa der Presbyteriums-Vorsitzenden Gisela Busch, sei von Anfang an sehr erfreulich verlaufen. „Ich bin dort wirklich mit offenen Armen empfangen worden“, sagt Madler, die für die neue Aufgabe noch eine Weiterbildung zur C-Kirchenmusikerin absolviert.

Veronika Madler absolvierte ihr Gesangsstudium für Oper, Oratorium und Lied an der Musikhochschule Würzburg. Ein Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit ist der Oratorien- und Konzertgesang, doch gastierte sie auch unter anderem an der Staatsoper Hannover in mehreren Rollen.