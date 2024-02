Stadt Radevormwald informiert Verkehrsbehinderungen an Kreuzung in Herbeck

Die Stadtverwaltung teilt mit, dass es am kommenden Dienstag, 20. Februar, auf der Elberfelder Straße im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 229 und der Landstraße 81 zu Verkehrsbehinderungen kommen könne. „Im Zuge der Erschließung des Baugebietes Karthausen muss der Schmutzwasserkanal an den vorhandenen Mischwasserkanal in der Elberfelder Straße angeschlossen werden“, erläutert die Verwaltung. „Hierzu muss die Bundesstraße 229 in mehrere Abschnitte durchquert werden. Je nach Bauabschnitt wird es hierbei zu Fahrbahnverschwenkungen kommen.“