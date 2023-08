Feuerwehr kritisiert Fallschirmclub Remscheid Warum ein verirrter Fallschirm einen Großeinsatz auslöste

Anwohner der Ortschaft Raderberg bei Dahlhausen stellten am Samstagabend gegen 20 Uhr fest, dass sich in einem Baum ein Fallschirm verfangen hatte. Dabei sah es ganz so aus, als hinge an den Gurten noch eine leblose Person. Alarmiert durch diese Beobachtung wählten die Bürger den Notruf, in der Sorge, dass ein Fallschirmspringer bei einem Landungsversucht schwer verletzt worden sei. Die Löscheinheiten Stadt, Herbeck, Herkingrade, Landwehr, Wellringrade, Borbeck und Hahnenberg rückten aus.