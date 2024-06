Fall aus Radevormwald vor Gericht Gefälschte TÜV-Plakette – ein Fall mit Überraschungen

Der Vorwurf gegen einen 57-Jährigen war durchaus kurios. Das Delikt klang noch altbekannt – Urkundenfälschung und Betrug. Was der Angeklagte allerdings als Begründung vorbrachte, war eher ungewöhnlich. Der Vorwurf bezog sich auf den April 2021, lag also bereits mehrere Jahre zurück. Der Angeklagte, Kfz-Mechaniker in Radevormwald, solle demnach den Wagen eines 56-jährigen Radevormwalders zur Inspektion bekommen haben. Dazu seien mehrere Kleinigkeiten repariert worden, der Wagen habe die TÜV-Plakette allerdings bekommen. Nur, und das war der Vorwurf der Anklage, sei diese Plakette gefälscht gewesen, was der Polizei bei einer zufälligen Kontrolle aufgefallen war.