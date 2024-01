Radevormwalder vor Gericht Verfahren gegen Geldzahlung eingestellt

Es kommt sicherlich manchmal vor, dass ein Angeklagter vom Richter mehrfach danach gefragt wird, ob er sich sicher ist, die angeklagte Tat begangen zu haben. Und – ein Angeklagter darf lügen, wie er mag –, noch seltener wird es vermutlich so sein, dass der Angeklagte darauf beharrt, der Täter gewesen zu sein. So geschehen in der Verhandlung gegen einen 20-jährigen Radevormwalder, der sich wegen Sachbeschädigung auf der Anklagebank wiederfand. Er soll Ende Juli des Vorjahres in Dahlerau die Haustür des Mehrfamilienhauses eingetreten haben, wobei ein Sachschaden von rund 350 Euro entstanden war. Und räumte diesen Vorwurf auch sofort ein. „Ich war an diesem Tag spät arbeiten, habe danach noch getrunken und bin dann nach Hause gekommen. Dort konnte ich nicht ins Haus, weil wir nur einen Schlüssel hatten. Aus der Wohnung habe ich laute Musik gehört, scheinbar hat meine Freundin eine Party organisiert“, sagte der Angeklagte.