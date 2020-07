Oberbergischer Kreis in der Corona-Krise : Vereine können bis zu 15.000 Euro erhalten

Oberbergischer Kreis in der Corona-Krise

Foto: Ising/Philipp Ising

Radevormwald Antragsberechtigt sind alle als gemeinnützig oder mildtätig anerkannten Vereine und vergleichbare Organisationen im Oberbergischen Kreis, die bereits vor dem 1. Januar 2020 bestanden haben.

Zur Unterstützung stehen für „Heimat, Tradition und Brauchtum“ 50 Millionen Euro in NRW bereit. Gemeinnützige Vereine oder Organisationen können einen einmaligen Zuschuss in Höhe von bis zu 15.000 Euro beim Land beantragen. Es gibt aber keinen Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Sonderhilfe.

„Im Oberbergischen Kreis sind Menschen in etwa 2500 Vereinen aktiv. Die vielen ehrenamtlichen Vereine tragen dazu bei, unsere ländliche Region als attraktiven Lebensraum zu erhalten. Ich appelliere daher an die Vereine, die sich wegen Corona in Geldnöten befinden, die Förderhilfen zu beantragen“, sagt Landrat Jochen Hagt. Antragsberechtigt sind alle als gemeinnützig oder mildtätig anerkannten Vereine und vergleichbare Organisationen, die bereits vor dem 1. Januar 2020 bestanden haben. Ausgeschlossen sind Vereine, die bereits aus einem anderen Programm eine Corona-Soforthilfe oder vergleichbare Billigkeitsleistungen erhalten haben oder erhalten können.