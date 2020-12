Sport in Radevormwald : Vereine machen sich fit zum Thema Gesundheitssport

Sport in Radevormwald

Am 26.07.2016 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen).Allgemeiner Gesundheitssport im Ulenbergpark.Trainer Daniel Philipp. Foto: David Young. Foto: Young, David

(s-g) Oberbergische Sportvereine zeigen sich vorbereitet für die Zukunft. In vier kostenlosen Weiterbildungen informierte der Kreissportbund über gesundheitsorientierte Bewegungsangebote.

Da die Pandemie der Bevölkerung deutlich vor Augen führt, welchen Stellenwert Gesundheit hat, möchte der KSB Oberberg die Sportvereine für die Schaffung von gesundheitsorientierten Sportangeboten motivieren und dabei unterstützen, sich noch stärker in diesem Feld zu engagieren. Daher lud der KSB im Rahmen der Programme „Bewegt GESUND bleiben in NRW!“ und „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“ des Landessportbundes NRW e.V. ein, mehr über den Rehasport und Sport mit Älteren zu erfahren.