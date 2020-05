Historische Eisenbahnstrecke Radevormwald-Wuppertal : 65.000 Euro für die „Donnerbüchse“

Radevormwald Das Programm „Verkehrshistorische Güter“ fördert unter anderem die Sanierung eines Personenwagens des Vereins Wupperschiene. Derzeit steht der Wagen aus dem Jahr 1928 allerdings in Köln.

Das Förderprogramm „Verkehrshistorische Kulturgüter“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung unterstützt in diesem Jahr mit insgesamt 500.000 Euro 14 ehrenamtliche Initiativen und Vereine, die sich mit dem Erhalt historischer Mobilität auseinandersetzen. Und in dieses Förderungsprofil passt der Verein Wupperschiene gut.

Der Verein Wupperschiene aus Radevormwald erhält 65.000 Euro zur Sanierung eines historischen Personenwagens. Ulrich Grotstollen, der Vorsitzende des Vereins, freut sich über diese Förderung. „Wir werden versuchen, den Personenwagen aus dem Jahr 1928 komplett mit diesen Mitteln zu restaurieren. Mit der Förderung werden wir weit kommen“, sagt er. Der Personenwagen steht im Moment in Köln und wird auch dort instand gesetzt. Die meisten Arbeiten werden die Ehrenamtler der Wupperschiene übernehmen, einige Aufgaben müssen an Fachleute ausgelagert werden. „Damit ein Personenwagen auf die Strecke darf, muss er einige Richtlinien erfüllen. Damit er abgenommen werden kann, müssen wir auch Profis beschäftigen.“

Förderung Das Programm „Verkehrshistorische Kulturgüter“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung fördert in diesem Jahr 14 ehrenamtliche Initiativen und Vereine in Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung will mit dieser Förderung das kulturelle Erbe des Landes bewahren. Die verkehrshistorische Geschichte kann mit den Fördermitteln sichtbar gemacht und konserviert werden. Gefördert werden unter anderem die Sanierungen historischer Wagen und Lokomotiven, aber auch die Instandsetzung alter Feldbahnen oder historischer Busse. Das Programm wird 2021 fortgesetzt.

Als der Verein Wupperschiene den Wagen erwarb, war er sich nicht über alle Mängel bewusst. „Wir haben im Nachhinein einige Korrosionsstellen entdeckt. Jetzt muss die Donnerbüchse komplett restauriert werden“, sagt Ulrich Grotstollen. Donnerbüchse ist der Name für historische Personenwagen, die einen offenen Ein- und Ausgang haben, über die man in das Innere des Wagens gelangt. „Das ist wie eine Art Balkon an den Enden des Wagens. Sehr nostalgisch“, sagt der Vorsitzende. Ulrich Grotstollen hofft, dass der Eisenbahnwagen am Ende des Jahres vollständig restauriert ist.

Auf Vordermann gebracht hat der Verein in den vergangenen Monaten auch die alte Dampflok, die an dem alten Bahnhof in Dahlhausen steht. Sie ist zwar nicht betriebsfähig, hat aber einen komplett neuen Anstrich erhalten und ist ein Hingucker an dem verlassenen Bahnhof. „Die Dampflok ist aufwendig gestrichen und gepflegt worden und sieht richtig toll aus“, sagt Ulrich Grotstollen. Im Moment laufen außerdem Sanierungsarbeiten an der Eisenbahnbrücke in der Ortschaft Wilhelmstal. Über aktuelle Projekte und Sanierungsarbeiten informiert der Verein Wupperschiene regelmäßig online unter

www.wupperschiene.eu.