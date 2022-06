Oberbergischer Kreis : „Lebensfarben“ bildet Ehrenamtler aus

Radevormwald/Oberberg Mehr als 40 Kinder und Jugendliche im Kreis, deren Eltern mit psychischen Problemen oder Sucht kämpfen, wünschen sich eine Paten oder eine Patin an ihrer Seite, die Zeit für sie haben.

43 Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Oberbergischen Kreis wünschen sich einen Paten an ihrer Seite, der sich regelmäßig Zeit für sie nehmen kann. Die Eltern der Jungen und Mädchen leiden an einer psychischen Erkrankung oder einer Suchterkrankung und haben sich an den Verein „Lebensfarben – Hilfen für Kinder und Jugendliche“ gewandt, um mit Unterstützung der hauptamtlichen Beraterinnen und Beratern sowie den ehrenamtlichen Patinnen und Paten Entlastung für ihre Kinder zu schaffen.