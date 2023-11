Wohnen in Radevormwald Verein kämpft um die Rechte der Mieter

Kürzlich besuchte der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf die Südstadt, um mit Bewohnern der Wohnungen im Bonhoeffer-Quartier zu sprechen. Die Äußerungen einer auskunftsfreudigen Nachbarin waren allerdings nur die Spitze des Eisbergs, urteilt Andreas Herget. Er ist Anwalt im Mieterverein, berät und betreut Mieter in Remscheid und Umgebung. Auch in Radevormwald. Etwa 350 Mitglieder, also gut zehn Prozent der Gesamtmitgliederzahl, wohnen in der Bergstadt. Die meisten im Bonhoeffer-Quartier. Daher kennt Herget die Zustände hier gut.