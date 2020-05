Draisinefahrten : Wuppertrail und das Krisenmanagement

Wupperorte Der Verein könnte jederzeit innerhalb von drei Tagen die beliebten Draisinefahrten zwischen Wuppertal-Beyenburg und Radevormwald wieder aufnehmen. Die Helfer stehen schon in den Startlöchern.

Kurz nach der Saisoneröffnung des Vereins Wuppertrail legte die Corona-Krise Freizeitaktivitäten lahm. Betroffen sind auch die Fahrten mit den Draisinen von Wuppertal-Beyenburg nach Radevormwald. Für Wuppertrail bedeutet das einen kompletten Ausfall aller Einnahmen. Der wirtschaftlich aufgestellte Verein hat es in den vergangenen Wochen geschafft, liquide zu bleiben, aber das geht nicht ewig so weiter. Vorstandsmitglied Armin Barg hofft darauf, dass Fahrten in kleinen Gruppen bald wieder stattfinden können.