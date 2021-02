Familiendrama in Radevormwald : Radevormwald steht nach Familiendrama unter Schock

Der Ort des Geschehens an der Elberfelder Straße. Hier ereignete sich das Familiendrama. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Radevormwald Die Stadt steht nach dem Familiendrama in Bergerhof, bei dem ein Vater seine Familie auslöschte, das Haus anzündete und sich selbst tötete, unter Schock. Bürgermeister Johannes Mans wendet sich an die Menschen der Stadt.

Am Samstagvormittag war das Gebäude an der Elberfelder Straße mit Flatterband umzogen, ein Polizeiauto parkte in der Einfahrt. Auf der Türschwelle hatten manche Radevormwalder Grablichter abgestellt, daneben auch kleine Stofftiere.

Es ist gegen 11.30 Uhr, als auch Suada Hadzihasanovic ein Grablicht anzündet und es auf die Stufe vor der Haustüre legt. „Ich kenne die Familie nicht“, sagt die 32-Jährige. „Aber ich habe gehört, dass zwei kleine Kinder gestorben sind. Ich habe auch zwei Kinder. Das Ganze ist schrecklich.“ Wahrscheinlich seien sich die Kinder der beiden Familien einmal auf dem Spielplatz begegnet. „Das ist ja hier eine kleine Stadt.“

Info Die Ermittlungen werden eingestellt Staatsanwaltschaft Das Ergebnis der bisherigen Ermittlungen ist offensichtlich so eindeutig, dass die Staatsanwaltschaft am Samstag ankündigte, das Ermittlungsverfahren werde eingestellt. Die Strafprozessordnung sehe keine Ermittlungen gegen verstorbene Täter vor. Es gebe keine Hinweise darauf, dass an der Tat weitere Personen beteiligt gewesen waren, heißt es in der Mitteilung der juristischen Behörde.

Ralf Rother wohnt in der Nachbarschaft. Er habe die Familie gekannt, so wie man sich eben als Nachbarn kenne. Er sei auf einem Spaziergang, als er die Sirenen gehört habe. Dann sei ihm klar geworden: „Das ist ja bei dir in der Nähe!“ Flammen seien nicht zu sehen gewesen. Sein Eindruck von der Familie: „Sehr freundliche Leute. Eine Familie, wie sie im Buche steht.“ Erst neulich habe er mit dem Vater geplaudert, als dieser am Haus gewerkelt habe. „Er sagte, er wolle die Wände isolieren. Ich habe nicht die geringste Vermutung, was passiert sein könnte“, versichert Rother.

Viele Menschen haben die Ereignisse bewegt. Sie bringen ihre Trauer mit Kerzen, Blumen, Grablichtern und Teddybären zum Ausdruck. Foto: Jürgen Moll

Zu diesem Zeitpunkt war über die Hintergründe noch nichts bekannt. Fünf leblose Körper waren bei dem Brandeinsatz am späten Freitagnachmittag gefunden worden – dies war der Sachstand. Dass noch am gleichen Abend Beamte der Mordkommission Köln die Ermittlungen übernahmen, ließ bei vielen Radevormwaldern die Vermutung aufkommen: Das war kein Unfall. Da war zum einen die Tatsache, dass der Brand am hellen Tag ausgebrochen war und die Bewohner nicht etwa in der Nacht überrascht hatte. Und dann das ebenerdige Haus – wäre ein Flucht vor dem Flammen nicht möglich gewesen?

Beamten der Spurensicherung nahmen am Freitagabend ihre Arbei auf und sicherten zahlreiche Spuren. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Gewissheit gab es dann am frühen Samstagnachmittag. Die Staatsanwaltschaft Köln, die das Verfahren übernommen hatte, erklärte, es handle sich um ein tragisches Familiendrama. Dies sei das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung.

Danach stellt sich der Hergang so da: Der Vater der Familie, ein 41-Jähriger, hat seine Ehefrau (37), mit der er seit 2014 verheiratet war, seine beiden Töchter (1 und 4 Jahre) und seine Schwiegermutter (77) im Haus mit einem Messer getötet. Dann legte er das Feuer und brachte sich selber mit einem Messer um.

Die Familie war vielen Menschen in Radevormwald bekannt. Der Vater war Berufssoldat und soll auch in Afghanistan stationiert gewesen sein. Die Ehefrau war Lehrerin. Das Paar betrieb außerdem erfolgreich eine Hundezucht, sie war zudem begeisterte Hundesportlerin und auf Wettkämpfen aktiv.

Nach Informationen unserer Zeitung hatte der Familienvater auch eine Laufbahn in der Verwaltungsspitze in Radevormwald ins Auge gefasst. Vor der Beigeordnetenwahl im Jahr 2019 hatte er sich der Politik als Kandidat für das Amt vorgestellt, vor der der Wahl im Rat aber seine Bewerbung zurückgezogen.

Doch warum hat der Mann seine Familie ausgelöscht? „Das Motiv für die Tat dürfte in dem Scheitern der ehelichen Beziehungen zu sehen sein“, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Für den Mann war es nach Informationen unserer Zeitung die zweite Ehe.

Am Samstagabend deckte das THW die geborstenen Fenster des Hauses mit Spanplatten ab. Foto: Jürgen Moll

Am Samstag war das Technische Hilfswerk (THW) am Unglückshaus im Einsatz und ersetzte die zerborstenen Fenster durch Spanplatten. Zudem wurden die Rollläden an Fenstern heruntergelassen.

Wer immer mit Menschen aus Radevormwald in diesen Tagen spricht, erlebt Fassungslosigkeit. Die Stadt steht unter Schock. Um den Einwohner eine erste Möglichkeit zu geben, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen, öffnete Dieter Jeschke, der Pfarrer der reformierten Gemeinde, am Sonntag die Kirche am Markt.

Bürgermeister Johannes Mans war bereits am Freitagabend an der Stelle des Geschehens gewesen, um sich ein Bild zu machen. Auch Simon Woywod, der Beigeordnete der Stadt, war gekommen. Am Samstag veröffentlichte der Bürgermeister eine Stellungnahme. Darin heißt es: „Plötzlich und brutal aus dem Leben gerissen zu werden und nicht mehr die Chance zu haben den kommenden Frühling zu erleben, macht mich traurig und ratlos. All denen, die durch das Verbrechen geliebte und geschätzte Menschen verloren haben, spreche ich mein tiefes Mitgefühl aus. Mir bleibt jetzt nur noch, allen Betroffenen, die Rat, Hilfe und ein Gespräch benötigen, diese Unterstützung anzubieten, wir vermitteln Ihnen gerne Hilfe. Mein besonderer Dank gilt den Einsatzkräften, die bis an die Grenze ihrer Belastung gehen mussten. Auch diesen Menschen bieten wir auch weiterhin unsere Hilfestellung an. Dieses Ereignis zeigt uns wieder einmal, achten Sie auf Einander und seien Sie für Einander da. Mein tiefes Mitgefühl für alle, die den Verlust erleiden müssen.“

Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf, meldete sich per Nachrichtendienst Twitter zu Wort und drückte seine Anteilnahme aus: „Meine Gedanken und Gebete gehen an die Familien und Freunde der Opfer und an alle Radevormwalderinnen und Radevormwalder.“