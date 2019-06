Bürgermonitor : Grünen-Ratsherr beklagt sich über Vandalismus an der Bahnhofsstraße

Radevormwald An der Ecke Hölterhofer Straße/Bahnhofstraße wurde ein Telefonsäule der Telekom umgeknickt. Ein Windstoß hätte das nicht bewerkstelligen könne, zeigt sich Bernd Bornewasser überzeugt.

Bernd Bornewasser hat schon mehrmals Gelegenheit gehabt, sich über Vandalismus in der Stadt zu ärgern. Der Ratsherr der Fraktion von Bündnis 90/Grüne weist nun auf ein neues Ärgernis hin, das ihm an der Ecke Hölterhofer Straße Nr. 1 und Bahnhofsstraße aufgefallen ist. Dort liegt nämlich eine Telefonsäule der Telekom am Boden.

Was die Ispingrader Straße angeht, hat Bornewasser noch ein Anliegen an die Verwaltung, das er auch jüngst in der Ratssitzung vorgetragen hatte. „Es war ja vereinbart, dass nicht nur ein Schild mit dem Tempo-30-Gebot aufgestellt wird, sondern auch auf dem Asphalt eine 30 aufgemalt wird.“ Angesichts der vielen Kreuzungen im Verlauf der Straße sei es sicher gut, die Fahrer immer mal wieder an das Tempo-Gebot zu erinnern. Die Grünen-Fraktion hatte im vergangenen Jahr die Geschwindigkeitsbeschränkung erfolgreich in die Gremien gebracht. Bornewasser ergänzt: „Da ja demnächst in Ispingrade die ,Night on Bike’ stattfindet, wäre es schön, wenn die Verwaltung diese Arbeiten vorher erledigen könnte.“