Politik in Radevormwald : UWG: Nicht auf jeden Förderzug aufspringen

Die Wählergemeinschaft macht ihre Standpunkte zu kommunalen Themen deutlich – auch zur Bürgermeisterwahl in diesem Jahr.

Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) hat sich in den vergangenen Tagen intensiv mit vielen politischen Themen in der Bergstadt auseinandergesetzt. Ihre Standpunkte hat sie zu verschiedenen Themen formuliert.

Bauen und Wohnen Die UWG befürwortet die Variante 2b des Büro Loth für Karthausen. Dieses Konzept dient nicht nur dem Bau von Einfamilienhäusern, sondern bietet viele Möglichkeiten des Wohnens und Zusammenlebens. „Wir werden unsere Vorstellungen über modernes, bezahlbares Leben sehr detailliert in den Bebauungsplan einbringen und dabei die Themen Energieeffizienz und naturbelassenes Umfeld hohen Wert beimessen“, so die UWG-Mitglieder. „Gleichzeitig werden wir aktiv an Lösungen arbeiten, die vorhandenen Gebäude in der Innenstadt zu modernisieren, um bezahlbaren und für alle Altersgruppen angemessenen Wohnraum zu behalten.“ 15 Prozent Leerstand in zum Teil heruntergekommenen Wohnanlagen sind nicht hinnehmbar.

Schullandschaft Die Situation an der Lindenbaumschule befindet sich nach Meinung der UWG in einem nicht mehr hinnehmbaren Zustand. Das Betreuungsangebot der OGATA in den Containern auf dem ehemaligen Lehrerparkplatz dauere schon viel zu lange an. Die schulpflichtigen Kinder verdienten es, den ersten Schritt ins Bildungs- und Berufsleben in einem bildungsförderlichen Umfeld zu erfahren. Die UWG fordert, das ganze „Machbarkeitsbrimbamborium“ zu beenden und in eine sofortige Planung eines Schulneubaus auf einem städtischen Grundstück zu steigen. Diese Maßnahme hat deutlich höhere Priorität,