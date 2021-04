Politik in Radevormwald : UWG will Grundschulen neu bauen lassen

UWG will Grundschulen neu bauen lassen

Politik in Radevormwald

Radevormwald Der Schulausschuss wird am Donnerstag in seiner Sitzung über die Machbarkeitsstudie zur baulichen Zukunft zweier Radevormwalder Grundschulen beraten.

Zwei Fraktionen im Rat haben sich im Vorfeld der Sitzung bereits positioniert. Armin Barg, Sprecher der Fraktion der Unabhängigen Wähler-Gemeinschaft (UWG), teilt mit: „Für die UWG haben neue Schulgebäude und -räume, in denen moderne pädagogische Konzepte umgesetzt werden können, absoluten Vorrang.“ Die erweiterten Anforderungen an die offene Ganztagsschule, die Schülerbetreuung und die Versorgung unserer Kinder müssten langfristig ausreichend gesichert sein. Zu diesem Resümee kommt auch die Machbarkeitsstudie.

Die UWG-Fraktion werde deshalb für Neubauten sowohl der KGS Lindenbaum als auch der Grundschule Bergerhof stimmen. Im Fall der KGS an der Kaiserstraße plädiert die Wählergemeinschaft für einen Neubau an einer neuen Stelle – beispielsweise im Bereich der Blumenstraße / Neustraße. Die Grundschule Bergerhof soll laut der UWG an ihrem jetzigen Standort neu gebaut werden.