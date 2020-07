Politik in Radevormwald : UWG spottet über Bahnlinien-Pläne

Eine Vision aus dem Jahr 2027 hat die UWG auf ihrer Internetseite entworfen. Die Gespräche über die alte Bahnlinie hält sie für Wahlkampfgetöse. Foto: Dörner/Hans Dörner (Archiv)

Radevormwald In einem satirischen Text fasst die Wählergemeinschaft ihre Bedenken zusammen. Sie kritisiert die Gespräch von Bürgermeister Johannes Mans mit seinem Wuppertaler Kollegen als reines Wahlkampf-Geplänkel.

Über eine Wiederbelebung der Bahnlinie zwischen Radevormwald und Wuppertal-Oberbarmen haben jüngst Bürgermeister Johannes Mans und sein Wuppertaler Amtskollege Andreas Mucke gesprochen. „Da die Bahnschienen seit der Stilllegung vor Jahrzehnten liegengeblieben und gepflegt worden sind, liegt es nahe, sich über die Strecke Gedanken zu machen“, hatte Mans erklärt.

Die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) sieht in diesen Gesprächen ein reines Symptom des Wahlkampfes. Auf der Internetseite www.uwg-radevormwald.de meint Fraktionsmitglied Bernd-Eric Hoffmann, in Wahlkampfzeiten tauchten Themen auf, die in „normalen“ Zeiten „die interne Qualitätssicherung nicht im Ansatz bestanden“ hätten.

Die UWG-Fraktion werde demnächst einen eigenen Vorschlag zu diesem Thema vorstellen. Vorerst spotten die Mitglieder über den Vorstoß der Verwaltung mit einem satirischen Text der im Jahr 2027 spielt. Darin wird das Bild einer „40 Jahre alten Diesellokomotive“ beschworen, die sich die Bahntrasse von Beyenburg nach Wilhelmstal hinauf quäle, während „kräftige Wolken aus Dieselabgasen“ über dem Beyenburger Stausee waberten. „Enthusiastisch“ sei die Strecke freigegeben worden, heißt es weiter in der Satire: „Doch schon nach kurzer Zeit (drei Monate) stand fest, dass der Zuspruch der Bevölkerung maximal für einen Personenwagen und für eine geringere Taktung (zwei Mal am Tag) ausreicht. Was für ein Wunder, da ja parallel eine gut ausgebaute Straße nach Wuppertal existiert und in Radevormwald inzwischen leider auch kein Bedarf mehr durch die Anbindung an Arbeitsplätze und Wohngebiete in den Wupperorten und Wilhelmstal besteht.“

Eine Seilbahn vom Bahnhof Dahlhausen zu dem Wohngebiet Auf der Brede – die UWG schlägt den Namen „Wupper Skyway“ vor – sei leider aus Kostengründen nicht umgesetzt worden.

Zwischen den Zeilen des Textes sind weitere Vorbehalte der Wählergemeinschaft herauszulesen: Folgen für die Flora und Fauna an der Strecke, Lärmbelästigung der Anwohner, Probleme für die Draisinenstrecke von Wuppertrail.