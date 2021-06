Politik in Radevormwald : UWG zeigt sich offen für neues Radwegekonzept

Radevormwald Die Wählergemeinschaft hatte sich mit ihren eigenen Vorschlägen zu den Radwegen nicht durchsetzen können, begrüßt aber die Pläne der Stadt. Erleichtert sind die Mitglieder durch die Abkehr von teuren Ideen für den Radweg im Tal der Wupper.

Die Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) begrüßt das geplante Rad- und Fußwegekonzept, über das in der kommenden Ratssitzung am Dienstag beraten werden soll. Die Fraktion hatte in der Vergangenheit ein eigenes Konzept für die Radwege vorgestellt, das sich jedoch in der Politik nicht durchsetzen konnte (unsere Redaktion berichtete). „Die UWG-Fraktion unterstützt alle Maßnahmen, die zu einem sinnvollen Ausbau der Radwege in Radevormwald führen. Insbesondere die Erstellung eines ganzheitlichen Radwegekonzepts wird durch die UWG- Fraktion ausdrücklich befürwortet“, erklärten Fraktionschef Bernd-Eric Hoffmann und sein Stellvertreter Armin Barg in einem Antrag zu diesem Thema.