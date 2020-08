Politik in Radevormwald : Ein Vorstoß für den Feierabendmarkt

Die UWG hält es für denkbar, den beliebten Feierabendmarkt wieder zu veranstalten. Bei der Verwaltung gibt es allerdings Bedenken, nicht zuletzt wegen der bundesweit steigenden Fallzahlen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Seit März findet die freitägliche Veranstaltung nicht mehr statt. Die Unabhängige Wähler-Gemeinschaft sieht rechtlich durchaus die Möglichkeit, den Markt wieder stattfinden zu lassen.

Eigentlich hätte der Feierabendmarkt auf dem Marktplatz in Radevormwald am 13. März in die neue Saison nach der Winterpause starten sollen, wurde jedoch im Zuge der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus kurzfristig abgesagt. Seither pausiert die Veranstaltung, die im April 2018 mit Erfolg gestartet war.

Die Fraktion der Unabhängigen Wähler-Gemeinschaft (UWG) fordert nun in einem offenen Brief an Bürgermeister Johannes Mans, dass trotz der Corona-Pandemie über eine Wiedereröffnung des Marktes nachgedacht werden soll. „In der UWG-Fraktion haben wir uns intensiv mit Genehmigung von öffentlichen Veranstaltungen nach dem Corona-Lockdown, insbesondere dem freitäglichen Feierabendmarkt in Radevormwald, beschäftigt“, heißt es in dem Schreiben, dass von dem Fraktionsvorsitzenden Klaus Steinmüller, der Ortsvorsitzenden Ursula Brand und dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Bernd-Eric Hoffmann unterzeichnet worden ist. „Dazu haben wir uns die Aktivitäten unserer Nachbarstädte und den Umgang mit der Corona Schutzverordnung durch die Einzelhändler und Gaststätten hier in Radevormwald angesehen“, erklären die drei Kommunalpolitiker in ihrem Brief an die Verwaltung.

Info Kein Markt, sondern eine Veranstaltung Juristisches Der Feierabendmarkt ist juristisch kein Markt, sondern eine Veranstaltung, die unter besonderen Sicherheitsbedingungen steht, weil es, wie Björn Borg erläutert, nicht in erster Linie um den Einkauf wie beim Wochenmarkt, sondern um das Verweilen auf dem Markt und das Treffen von Bekannten geht.

Ergebnis dieser Betrachtung sei, dass die Corona-Schutzverordnung sehr vorbildlich von allen Einzelhändlern und Gaststätten in Radevormwald eingehalten werde. Es würden weitestgehend das Abstandsgebot und die Maskenpflicht eingehalten. „Wir haben dabei auch den Besuch der Gaststätten am Marktplatz an Wochenenden beobachtet und festgestellt, dass die Bürgerinnen und Bürger das Angebot der Gaststätten mehr als dankbar annehmen“, schreiben die drei UWG-Vorstandsmitglieder.

Die Planungen in den Nachbarstädten zeigten, dass öffentliche Veranstaltungen (zum Beispiel der Trödelmarkt in Hückeswagen) unter freiem Himmel durchaus genehmigungsfähig gestaltet werden könnten. Auch für den Feierabendmarkt sehen die UWG-Mitglieder eine solche Option: „Schon in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Angebote (Wagen der Marktbeschicker) aufgrund der räumlichen Situation mit dem notwendigen Abstand aufgestellt werden können. Ebenfalls bietet der Marktplatz ausreichend Raum, um Tische und Stühle mit dem notwendigen Abstand aufzubauen.“

Auf Basis dieser Beobachtungen gehe man davon aus, dass die Radevormwalder aktuell „sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgehen“ und dies auch auf dem Feierabendmarkt tun würden. Aus diesem Grund bitte die UWG-Fraktion die Verwaltung, die Zulassung und Reaktivierung des freitäglichen Feierabendmarktes – unter Berücksichtigung der Corona-Schutzverordnung – nochmals zu prüfen.