Gesundheitsausschuss in Radevormwald tagt zu Corona : UWG kritisiert Einberufung der Sondersitzung

Der achte Jahrgang der Sekundarschule muss am Montag noch einmal in Hückeswagen getestet werden. Foto: dpa/Matthias Schrader

Radevormwald Armin Barg von der UWG-Fraktion hält die Einberufung dieser Sitzung in dieser Form für unnütz. Die Schulleiterin Sandra Pahl findet es wichtig, dass sich die Politik mit der Corona-Situation vor Ort beschäftigt.

Harsch ins Gericht geht jetzt Armin Barg, Stadtverordneter der UWG, mit der Ankündigung von Dietmar Stark (SPD), eine Sondersitzung zur aktuellen Corona-Situation an Radevormwalder Schulen und Kitas einzuberufen. „Hier wird in Radevormwald ein dringlicher Ausschuss von Herr Stark einberufen, der mit seiner Sitzung ein zusätzliches Risiko bedeutet. Denn auch Ausschussmitglieder sind Bürger.“ Und dass alles, um den Radevormwaldern zu zeigen: „Wir tun was!“ Barg: „Herr Stark, seien sie so ehrlich und bringen auch den Nachsatz: Es wird aber nichts nützen.“

Was Bargs Ansicht nach nütze, sei der Versuch einer Einflussnahme von Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates, deren Partei im Landtag vertreten seien. „Es ist dringlichst erforderlich, sich mit den Landtagsabgeordneten unseres Wahlkreises zusammenzusetzen und erheblichen und lautstarken Druck auf die Landesregierung auszuüben“, so der UWG-Politiker. Die Regierung müsse endlich „kapieren, dass sie unseren Kindern mit den Maßnahmen erheblich schade und Eltern und die Verantwortlichen in unseren Schulen in große Konflikte bringe.“