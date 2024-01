Politik in Radevormwald UWG will größere Lösung fürs Bildungszentrum

In einer gemeinsamen Sitzung des Schul- und des Jugendausschusses in der kommenden Woche wird es um die Planung für das neue Bildungszentrum an der Elberfelder Straße gehen. Dort soll die Katholische Grundschule Lindenbaum neu errichtet werden, außerdem sind eine neue Kita und eine Turnhalle vorgesehen. Die Stadt favorisiert derzeit folgende Lösung: eine fünfgruppige Kindertagesstätte, eine zweizügige Grundschule und eine Einfachsporthalle. So sieht es die Beschlussvorlage für den Doppel-Ausschuss vor.