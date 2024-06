Schützen- und Heimatfest in Radevormwald Uwe Altgeld entscheidet Königsschießen für sich

Manchmal wird harte Arbeit auch mit dem nötigen Quäntchen Glück belohnt. So ist es in diesem Jahr Uwe Altgeld ergangen, der nach langer Vorbereitung nicht nur als Platzmeister der Radevormwalder Schützen stolz auf eine gelungene Kirmes blicken konnte, sondern sich am Samstagnachmittag auch noch zum Schützenkönig seines Vereins schoss. Insgesamt neun Schützen – acht Männer und eine Frau – traten beim Königsschießen am Samstagnachmittag am Schießstand des Vereinsheims in Hölterfeld an. Beim 37. Schuss fiel der Vogel von seinem Thron. Der glückliche Schütze: Uwe Altgeld. Er löste damit den Vorjahreskönig Karl-Heinz Knecht (62) ab, der sich ebenfalls der Herausforderung stellte und sich gerne als zweifacher König in Folge den Kaisertitel geholt hätte.