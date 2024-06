Tod eines 19-Jährigen in Radevormwald Die Urteile im Totschlagsprozess sind gefallen

Zwischenzeitlich schien es fraglich, dass es noch so etwas wie Licht und Klärung in diesem Fall geben könnte, der Radevormwald vor rund einem Jahr in Aufruhr versetzt hatte. Ein 19-jähriger Mann war in der Nacht auf den 27. August erstochen worden, zwei 21- und 23-jährige Männer, beide zumindest zeitweise eng mit dem Opfer befreundet, waren schnell als Tatverdächtige ausgemacht und mussten sich seit Mitte April vor dem Schöffengericht der 4. Großen Strafkammer am Landgericht Köln verantworten.