Geschäft in Radevormwald : Schluss mit Verpackungsmüll – Unverpackt-Laden wird eröffnet

Katja Schöpfl (links) und Judith Voss haben es geschafft: Ihr Plan, den Laden ohne Verpackungsmüll zu eröffnen, wird Wirklichkeit. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Gute Nachricht für alle, die beim Einkauf auf Verpackungsmüll verzichten möchten: Der Unverpackt-Laden an der Blumenstraße 7 in Radevormwald wird nächste Woche eröffnet. Das haben die beiden Gründerinnen Katja Schöpfl und Judith Voss auf ihrer Facebook-Seite mitgeteilt, auf der sie die Vorbereitung zur Eröffnung mit Bild und Text dokumentiert haben. Offen sein soll der Laden bereits ab Montag, 2. Dezember, die „offizielle“ Eröffnung wird dann am Freitag, 6. Dezember, sein.

„Zu diesem Anlass werden dann den Kunden Glühwein anbieten, für Kinder gibt es warmen Apfelsaft, außerdem Plätzchen und Kuchen“, sagt Judith Voss. Auch auf den Besuch des Nikolaus wird gehofft.

Mit einer Crowdfunding-Aktion hatten die beiden Frauen die Grundlage für ihr Vorhaben gelegt. Das anvisierte Ziel für das Finanzierungskonzept lag bei 12.500 Euro, und tatsächlich bekamen Katja Schöpfl und Judith Voss von Interessenten aus Rade genug Rückenwind, um ihre Pläne in die Tat umzusetzen.

Beide Initiatorinnen hatten sich Anfang des Jahres kennengelernt. Eine gemeinsame Freundin hatte den Kontakt hergestellt, weil sie wusste, dass beide Frauen von einem Unverpackt-Laden träumten. Mit einem solchen Laden können die täglichen Bedarfe eines Haushaltes – mit Ausnahme von Obst oder Fleisch abgedeckt werden. Die Kunden füllen sich die Produkte in eigene Behälter, im Vergleich zu Supermärkten und anderen Geschäften kann auf diese Weise Verpackungsmüll vermieden werden.