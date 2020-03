Handel in Radevormwald : Auch in der Krise unverpackt einkaufen

Radevormwald Der Unverpackt-Laden in Radevormwald hat auch während der Corona-Pandemie geöffnet. Die Hygienestandards wurden noch einmal hochgeschraubt. Die Abgabe der Produkte erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen.

Wer nicht persönlich auf die Straße gehen möchte, kann den Unverpackt-Laden auch telefonisch oder per E-Mail kontaktieren und seine Bestellung in dieser Form aufgeben. Katja Schöpfl und Judith Voss ermöglichen auch Lieferungen. Das gilt auch für andere Einzelhändler in Radevormwald, die Katja Schöpfl in dieser Krise unterstützen will. „Die Stadt ist wirklich sehr leer geworden in den vergangenen Tagen. Trotzdem weise ich unsere Kunden darauf hin, dass auch andere Einzelhändler in Radevormwald Lieferungen anbieten. Ich finde es wichtig, sich jetzt gegenseitig zu helfen.“ Erste Lieferschwierigkeiten gibt es aktuell nicht nur bei großen Supermärkten, sondern auch bei „ausgewogen-unverpackt“. Bisher gibt es zwar noch Weißmehl, aber Dinkelmehl ist bereits vergriffen. An Trockenhefe ist aktuell nicht zu denken. Informationen darüber, wann die fehlenden Lebensmittel wieder geliefert werden, gibt es nicht. Als es sich in Radevormwald herumgesprochen hatte, dass der Unverpackt-Laden auch Toilettenpapier in Großrollen verkauft, war auch dieser Vorrat schnell aufgekauft. „Es ist verrückt, dass die Menschen Toilettenpapier horten. Dieses Problem müssten wir nicht haben. Ich wurde bereits von einem Pflegedienst angesprochen, weil Senioren kein Toilettenpapier mehr haben. Das finde ich schrecklich, denn alte Menschen sind auf diese Hygieneartikeln angewiesen. Gesunde Menschen können zur Not auch auf Wasser und Waschlappen umsteigen“, sagt Katja Schöpfl. Sie äußert sich klar zu den Hamsterkäufen und unterstützt sie mit ihrem Geschäft nicht. „Wir verkaufen nur haushaltsübliche Mengen. Das gilt nicht nur für Toilettenpapier, sondern auch für Mehl und alle anderen Lebensmittel. Wer hamstern will, ist bei uns an der falschen Adresse“, sagt sie.