Corso-Kino und Seniorenbeirat in Radevormwald Unvergessliche Reise in die Vergangenheit mit Neuanfang

Marilu Marini als Ursula, Mariona Pages als Anita, Eva Martin als Anna und Elia Galera als Marina (v.l.) in einer Szene des Films „Die Insel der Zitronenblüten“, der am 29. Dezember 2022 in die deutschen Kinos kam und nun im Seniorenkino im Corso zu sehen ist.

Foto: dpa/Pablo Eskuder