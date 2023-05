Wandertag in Radevormwald Unterwegs mit Hund und Kakao-Vorrat

Wanderstiefel geschnürt, Rucksack gepackt und raus in die Natur, so hieß es am Montagmorgen in der Radevormwalder Innenstadt: Vor der Gemeinschaftsgrundschule Stadt hatten sich kurz nach neun Uhr bereits die ersten wanderfreudigen Männer und Frauen für den alljährlichen Aktionstag eingefunden und freuten sich auf einen aktiven Vormittag in der Gemeinschaft. Viele Vierbeiner tummelten sich unter der immer größer werdenden Menge, und auch einige jüngere und ältere Kinder, die mitunter noch ein wenig verschlafen aussahen.