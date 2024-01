Radevormwalder erkunden historische Stätten Von hierher kamen die Rader Mühlsteine

Eine Exkursion hatte in die Vulkaneifel geführt, dabei wurde auch die berühmte Abtei Maria Laach mit ihrer romanischen Kirche besucht. „Die imposante Klosterkirche entstand ab 1093, und ihre Architektur entspricht der der ,Kaiserdome‘ in Speyer, Worms und Mainz“, schildert Golombek. „In Maria Laach befinden wir uns in der Glanzzeit des deutschen mittelalterlichen Kaisertums: in der Regierungszeit der Dynastien der Ottonen, Salier und Staufer.“