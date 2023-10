Paketaktion in Radevormwald Unterstützung für Ukraine muss weitergehen

Zwar wirkte der Bund Freier evangelischer Gemeinden im Hintergrund, doch die Veranstaltung richtete sich nicht nur explizit an Christen. „Uns ist wichtig, dass wirklich jede Hilfe willkommen ist, ganz unabhängig von Religion oder auch Konfession“, sagte Engstfeld. Dennoch stellte er in seinen Worten das Bibelwort „Gebt ihr ihnen zu essen“ als Motivation voran, das Jesus bei der Speisung der 5000 gesagt hatte. „Es ist vollkommen egal, ob es hier um Brot und Fisch geht, oder eben um Konserven und andere Lebensmittel. Und es ist auch losgelöst von der Ukrainehilfe – es ist Aufgabe eines jeden Menschen, zu sehen, wo jemand im Umfeld Hilfe braucht. Sei es im Kriegs- oder Katastrophengebiet in aller Welt oder am Mittagstisch hier in Radevormwald“, sagte Engstfeld.